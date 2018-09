Fuera de clase

En cuanto suena el timbre del recreo, todos los alumnos de clase, de entre doce y trece años, se abalanzan ansiosos sobre sus mochilas para coger compulsivamente el móvil. Llevan dos horas de clase y no aguantan tanto tiempo sin entrar en guasap, instagram o youtube. Cómo será la cosa que en algunos colegios la señal de wifi se colapsa durante el recreo. Muchos profesores se quejan de que los chavales ya no practican deporte o charlan en corrillos, sino que se pasan la media hora con la vista clavada en la pantalla del móvil, chateando o en las redes.

Esto es una epidemia universal, hasta el punto de que en Francia (¡ay, Francia siempre por delante!) han prohibido por Ley el uso del móvil en las aulas a 12 millones de alumnos de hasta 15 años. En el bachillerato los profesores tendrán la posibilidad de prohibirlos también, pero no la obligación. Según el Gobierno de Macron, su uso perturba la capacidad e atención de los alumnos en clase, el clima escolar, y reduce la actividad física en los recreos.

Nueve de cada diez chavales de entre 12 y 17 años tienen un móvil y su uso, de forma razonable, es estupendo y estimulante, no hace falta insistir en ello. El problema es su uso sin límite y su uso en los colegios o institutos. Utilizar el móvil en el aula supone pérdida de atención y de concentración. Que no entiendo las mates, miro el guasap. Que me aburre la historia de España, a ver qué hay en instagram. En cuanto una materia o un tema les resulta difícil o no les interesa, cogen el móvil para ver el último chat y eso hace imposible mantener la atención.

No usar el móvil no va a acabar con el acoso escolar, porque por desgracia el ciberacoso dura veinticuatro horas, pero al menos reduce sus posibilidades. En muchos centros educativos se prohíbe, y en algunos se les confisca durante varios días, pero hay no pocos padres que exigen que se les devuelva de forma inmediata y protestan por el hecho de que no se les deje usarlo en el colegio. Claro, son esas familias que, cuando las ves en una mesa comiendo, están todos dale que te pego al móvil. Y cuando alguno de los pequeños da algo de guerra, le dan una tableta para que se entretenga y deje en paz a los padres. Como escribió Quintiliano, citado por mi santo, «no aprenden el vicio en las escuelas, sino que lo llevan de sus casas».

A clase se va a atender y a aprender. Al recreo se va a jugar, a correr, a moverse, o a estar sentado hablando con los compañeros, a socializarse y relacionarse, que es una de las cosas más educativas de la escuela. Así que lo mejor es una Ley como la francesa. No sé a qué estamos esperando. El móvil, fuera de clase.