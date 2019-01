Es curioso como las personas queremos dar ejemplo de civismo y en algunas ocasiones se nos olvida de dar este ejemplo y pecamos de poca conciencia cívica.

Sin ir más lejos, dando un paseo por el parque pude observar como un hombre recriminaba a una chica por escupir en la acera, es cierto que no es muy decoroso y que el hombre en cierta manera tenía razón pero se lo podría haber dicho de otra forma menos ofensiva.

Esta misma persona, que había recriminado a esta joven, iba fumando un cigarrillo y cuando acabó lo tiró sin apagarlo correctamente pudiendo provocar un daño mayor. Entonces me acerqué y le dije muy educadamente que había otros sitios para fumar y que se debería de apagar bien el cigarro para que no hubiera ningún incendio. El hombre me echó una mirada que casi le podía salir un rayo, el cual me hubiera fulminado en el momento.

Entonces mi pregunta es: ¿Usted puede quejarse de la gente, pero cuando hace algo mal no se le puede decir nada? Muchos de los que se quejan en bastantes ocasiones son los que menos civismo tienen y deberían de pensar más en sus actos, ya que no hay nadie perfecto y sin querer se comenten fallos o errores.

Todo se puede discutir, pero no nos podemos olvidar de la educación y de las formas de comentar las cosas, sin que se llegue a ofender a nadie. Hay que ser más cívicos y conservar el medio ambiente, ya que es nuestro hogar y debemos hacer un mundo mejor. Es una tarea difícil pero hay que trabajarla día a día, en los tiempos que vivimos, con un estrés impresionante, donde las tecnologías y la era digital están a la orden del día, nos olvidamos de las relaciones humanas y de los valores que nos han inculcado. Hay que respirar tres veces y encontrar nuestro equilibrio y no enfadarnos tan rápidamente.