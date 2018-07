Citas importantes para interesados En organización territorial, la referencia es Alemania. Baviera se denomina Estado Libre, pero el calificativo de libre no es fuente ni de derechos distintos ni de mayores competencias JOSEBA ARREGI Domingo, 29 julio 2018, 23:34

Siempre nos referimos a Europa como ejemplo. En organización territorial la referencia es Alemania. Casi siempre con desconocimiento. Baviera se denomina Estado Libre, pero también Sajonia y Turingia. El calificativo de libre no es fuente ni de mejor financiación, ni de derechos distintos ni de mayores competencias. Tradicionalmente han existido ciudades libres en Alemania, ciudades que dependían directamente de la administración imperial.

Los políticos nacionalistas recurren a Baviera. Esta República Federal aprobó su propia constitución el año 1946, la Ley fundamental de Bonn es del 1949. Todos los Estados o Länder de Alemania tienen su propia constitución. La de Baviera dice así en su preámbulo: «A la vista de la devastación a la que ha llevado a los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial un orden estatal y social sin Dios, sin conciencia y sin respeto de la dignidad humana, en la firme determinación de asegurar duraderamente a las futuras generaciones de alemanes las bendiciones de la paz, de la humanidad y del derecho, el pueblo bávaro, en memoria de su historia más que milenaria, se da la siguiente constitución».

Importante: con 'devastación' se refiere a lo causado por el régimen nazi, a la violencia y el terror producidos por el régimen nazi alemán, no a los sufrimientos causados a éstos por los aliados, aunque fueran muchos. En la referencia a las futuras generaciones se habla de generaciones alemanas, no de bávaras, señalando así que su referencia política es Alemania en su conjunto.

En su art. 178, la Constitución bávara estipula lo siguiente: Baviera se adherirá a un futuro Estado federal democrático alemán. Éste descansará en una unión libre de cada uno de los Estados alemanes individuales, cuyo derecho a una existencia estatal propia debe estar asegurada. En este artículo se establece un mandato claro: adhesión a un Estado federal alemán en cuanto exista y sea democrático, y sea federal. Para conocer el alcance de esta exigencia de federalidad del nuevo Estado alemán, leamos lo que dice su preámbulo: «Los alemanes en los Estados (Länder) Baden-Württenberg, Baviera, Berlín, Brandenburgo, Bremen, Hamburgo, Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Anterior, Baja Sajonia, Norte del Rin y Westfalia, Renania Palatinado, Sarre, Sajonia, Sajonia Anhaltina, Schleswig-Holstein y Turingia han completado en libre autodeterminación la unidad y la libertad de Alemania». Con ello, esta Ley Fundamental vale para todo el pueblo alemán.

Importante: los Estados están listados por orden alfabético (Baja Sajonia en alemán comienza con una N: Niedersachsen). Ningún Estado aparece con calificativo alguno como el de Estado Libre. La autodeterminación se predica de los alemanes que habitan en esos Estados, y la Constitución vale para todo el pueblo alemán. Los alemanes en libre autodeterminación completan la unidad y la libertad. El Parlamento alemán lleva escrita en su frontispicio la siguiente dedicatoria: Al Pueblo Alemán.

Todos estos Länder o Estados tienen el mismo nivel competencial, sea el más poblado, Norte del Rin y Westfalia, unos 18 millones de habitantes, o la ciudad Estado Bremen, unos 700.000 habitantes. En la Ley Fundamental solo están listadas las competencias de la Federación, porque la lógica denominada por los constitucionalistas como técnica de reserva competencial: las competencias de Estado las ejercen los Länder menos las que se reservan específicamente para la Federación. Estas competencias exclusivas de la Federación se complementan con otras competencias concurrentes que los Länder solo pueden ejercer cuando exista renuncia de los órganos federales. Las últimas reformas que se han llevado a cabo lo han hecho en dirección a reforzar las competencias federales a cambio de dar mayor poder de reglamentación o mayor financiación a los Länder, lo que ha llevado a más de un analista a afirmar que Alemania se está des-federalizando. Baviera está integrada en esta Alemania federal por mandato de su propia Constitución de 1946.

Para comprender en toda su extensión el espíritu que inspira este entramado de Constitución federal-constituciones de los Estados federados puede ayudar a leer lo escrito en la Constitución del Estado Norte del Rin y Westfalia -dicho de paso: dos provincias que ya antes del siglo XIX eran provincias prusianas-: En responsabilidad ante Dios y los hombres, unidos a todos los alemanes, llenos de la voluntad de superar la miseria del presente trabajando en común, de servir a la paz interior y exterior, de producir libertad, justicia y bienestar para todos, los hombres y mujeres del Estado (Land) de NRW se han dado esta Constitución.

Importante: la Constitución del Land NRW no se entiende si no es en unidad con todos los alemanes. Es como si el Estatuto de Cataluña, el de Andalucía o el de Euskadi dijeran: Nos damos este Estatuto (Constitución, si se quiere) unidos a todos los españoles. No existe ninguna voluntad de entenderse separados del conjunto de alemanes, fuera del Estado, ni en relación bilateral con él. Todas las relaciones fundamentales de los Länder entre ellos y con la Federación se establecen en el órgano representativo de todos ellos, el Bundesrat o Consejo Federal, en el que cada gobierno de Land está representado por sus propios miembros o enviados, contando el más populoso con 6 votos y el menos con 3. Dato curioso e importante: en ausencia del presidente de la República es el presidente rotatorio correspondiente del Consejo Federal el que asume la función de representar al conjunto de la República.

Una última referencia. La Constitución federal de la Comunidad Juramentada suiza, de 18 de abril de 1999, vigente todavía, dice así en su preámbulo: «¡En nombre de Dios todopoderoso! El pueblo suizo y los cantones, en responsabilidad ante la creación, en el ánimo de renovar la federación, de fortalecer la libertad y la democracia, la independencia y la paz en solidaridad y apertura ante el mundo, en la voluntad de vivir en respeto y cuidado mutuo la diversidad en unidad»...

El que quiera entender que entienda.