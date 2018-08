CHOPERA Y LA RUTINA

Hoy se presenta la Feria de San Mateo. La Casa Chopera, propietaria del coso de La Ribera, comunicó el momento exacto y el lugar a través de una llamada a la prensa de su hombre en Logroño. Ninguna novedad; todos los años la misma rutina. La feria tendrá cosas buenas y malas, ausencias incomprensibles, presencias fulgurantes, ganaderías de Domecq y una corrida de Victorino (espero). A muchos les gustará y a otros no tanto. Pero eso ahora es lo de menos. Lo peor es la sensación de vacío que emite la empresa. Desde que acabó el año pasado la feria de San Mateo no se ha sabido nada de ella ni de ninguno de sus responsables; no se ha conocido la más mínima iniciativa de ninguna clase, ni para bien ni para mal. Supongo que todo el trabajo que tienen que llevar a cabo para confeccionar las cinco corridas de la feria no les dará la más mínima opción para comunicarse con sus 2.000 abonados y emprender campañas de captación de nuevos aficionados como las que han logrado que en Burgos se lleguen a los 5.000 o en Santander a los 4.000. El año pasado se inventó el apaño de la novillada para no aplicar la bajada de 11 puntos en el IVA cultural y la gente respondió a la feria con las mejores entradas de los últimos años a pesar del alto precio de las entradas y las ausencias de Morante, Manzanares y El Juli (que se dice pronto). Es increíble cómo los aficionados de La Rioja se han movido para defender la tauromaquia en infinidad de foros con todo tipo de iniciativas (legislativas incluidas) y la ausencia continuada de la empresa taurina más importante de La Rioja de cualquier actividad. Ojalá sea una gran feria y vaya mucha gente, pero echo de menos mucha más imaginación y más compromiso.