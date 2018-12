Chiquidemocracia

Como he nacido en Andalucía mucha gente me pregunta cómo es posible que casi 400.000 personas hayan votado a un partido abiertamente franquista, machista, homófobo y racista.

La verdad es que yo también estoy sorprendida, sobre todo porque en aquella tierra siempre se explicaba que no ganaba la derecha porque estaba reciente el pasado de explotación y de misería del pueblo andaluz. Así que llevo unas días pensando en alguna pista o clave que me ayude a entender algo tan aparantemente inexplicable. Y como de costumbre, me fijo en lo que tengo más cerca, en mi propia familia, así que me he acordado de una vez que celebramos el cumpleaños de mi sobrino en Baza. Era el mes de julio y yo estaba de vacaciones, así que mi hermana me dijo que la acompañara que lo ibamos a pasar muy bien. Muchos de ustedes recordarán que hace unos veinte años se puso de moda celebrar estas fiestas de aniversario de los niños en un lugar llamado Chiquipark, una franquicia que montaron en varios lugares de España. Obviamente no se llamaba así porque no tenían los derechos de la marca pero la idea era la misma y creo recordar que tenía un nombre similar pero le llamaban así para entenderse.

Se trataba de una ocurrencia muy buena, te lo daban todo hecho, los niños se metían en una especie de jaula con bolas de colores y, mientras, las familias podían tomar un café charlando tranquilamente. En aquella ocasión uno de los niños había ido acompañado de su abuela, una señora de aspecto agradable que yo no conocía porque había venido al pueblo con su hijo, médico. No imaginaba yo que aquella conversación iba a derivar en temas políticos pero en esos días estaba reciente el caso de Miguel Angel Blanco y no se hablaba de otra cosa. Así que aquella pequeña reunión no fue una excepción y mientras los niños y niñas se divertían ruidosamente, los adultos lamentábamos el terrible suceso. Cuando le llegó el turno a la abuela nos comentó orgullosa que su padre y su familia eran franquistas de toda la vida y que «esto no pasaría con Franco, que tendría que haber pena de muerte y que si en la guerra civil hubieran matado a todos los comunistas algo así no hubiera pasado». Mi hermana me miró de reojo para ver qué cara ponía, pero aunque sentí una gran indignación lo cierto es que me mordí la lengua y aprovechando que vino el camarero con una bandeja de emparedados pasamos de la política a la mayonesa y la lechuga.

Quizá en ese día pueda estar la clave de ese avance silencioso de la extrema derecha. Ese día yo me callé, quizá por respeto a la señora mayor o porque no era el momento ni el lugar. No pensé entonces en lo tremendo que era que una persona presumiera de una ideología criminal tan grave como la del terrorismo que estaba condenando. Ese día me equivoqué porque tenía que haberle dicho a esta señora, con respeto pero con firmeza, que lo que decía era muy peligroso y atentaba contra la Constitución española. Es posible que algunos de los padres me hubieran apoyado y seguramente ,una vez expresada mi opinión, hubiéramos seguido con los canapés y los cafés. Sin embargo, no tuve valor de enfretarme a aquella mujer para hacerle ver que si su padre hubiera sido nazi o militar en la dictadura argentina no se le habría ocurrido hacer alarde de tal cosa. Esta sensación la he tenido muchas veces, porque este país ha funcionado como un Chiquipark gigante en el cual llevamos metidos demasiado tiempo y, por lo que a mi respecta, ya es hora de salir. Algunas veces me dicen que técnicamente no es lo mismo el franquismo que el fascismo pero es igual que la franquicia infantil, el nombre es lo de menos porque defienden los intereses de los poderosos. Da igual que sea en Andalucia o en Norteamerica. Así que si finalmente forman gobierno en Andalucia con un partido que justifica los crimenes del franquismo y amenaza los derechos de los colectivos más desfavorecidos, no habrá una verdadera democracia sino una chiquidemocracia. Y por educoldarados y educados que parezcan, como aquella abuela del cumpleaños, no podemos hablar de chiquifacismo porque con el fascismo, dicho sea de paso, no hay juegos que valgan, ni siquiera de palabras.