Más Europa ante una nueva época

Creo que bajo la tierra nada nos espera,

pero sobre la tierra vamos juntos.

Nuestra unidad está sobre la tierra»

Pablo Neruda, 'Las uvas de ... Europa'

El quinquenio 2019-2024 fue crucial para la Unión Europea en materia de clima y medioambiente, digitalización, salud, emisión de deuda conjunta y migración y asilo. Gracias al liderazgo de la socialdemocracia, durante la pandemia logramos enterrar las políticas de austeridad, y Europa apostó por dinamizar y fortalecer su economía apoyando a las empresas europeas y reforzando su autonomía y competitividad en el mundo. Europa se dotó de fondos, los NextGenerationEU o los fondos SURE, y afianzó un modelo económico que apuesta por un crecimiento sostenible y social. Esta acertada complementación de la transición ecológica y el crecimiento económico puede verse reflejada en España, que en 2024 ha encabezado el crecimiento entre las grandes economías europeas y todo apunta a que seguirá siendo así en 2025.

En el Parlamento Europeo, los socialistas iniciamos el mandato 2024-2029 sabiendo que debíamos seguir con ese trabajo en un marco de retos renovados que iba a plantear la Unión, con una Comisión y una Eurocámara escorados a la derecha, donde la extrema derecha y los populismos se confabulan para debilitar desde dentro la Europa democrática, libre y justa por la que se ha venido trabajando en los últimos 80 años. Además, existe hoy una voluntad externa manifiesta de atenuar la influencia europea en el mundo. Allí donde una vez tuvimos aliados con los que compartíamos principios de tolerancia, justicia y solidaridad y con los que combatíamos los sistemas antidemocráticos y las políticas excluyentes, hoy tenemos autocracias empeñadas en dividirnos y despreciar nuestro modelo, otrora compartido, basado en la democracia, el orden mundial y la multilateralidad.

Estos retos se suman a conflictos externos previos, pero cercanos, con gran repercusión dentro de nuestras fronteras y por los que se está pagando un precio escalofriante en vidas humanas. Por un lado, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania a las puertas de la Unión y, al otro lado del Mediterráneo, la guerra de Israel contra Palestina, que se ha extendido al sur del Líbano y de Siria y ha provocado contiendas con Irán, lo que por momentos hizo temer que el conflicto alcanzara, si cabe, una escala aún mayor. Así las cosas, debemos seguir construyendo Europa para un mundo que necesita más Europa.

Debemos implementar el Pacto Verde Europeo porque es imperioso abordar la crisis climática y medioambiental de dimensiones planetarias en la que estamos sumidos. Hay que mejorar la Política Agrícola Común para que esta siga dando apoyo al campo en la transición hacia una producción más sostenible, mejorando los ingresos y asegurando precios justos en toda la cadena de valor. A pesar del bullicio que levantan los negacionistas y retardistas climáticos de la extrema derecha, no hay mejor política que la medioambiental para asegurar el trabajo de nuestros agricultores. Es preciso garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad económica en las zonas rurales, priorizando la reducción de las desigualdades regionales y la promoción del desarrollo económico en las zonas más necesitadas.

Hay que seguir reforzando la protección de la democracia mediante el fortalecimiento del pluralismo mediático y la lucha contra la injerencia extranjera. Es necesario robustecer y afianzar el Pilar Europeo de Derechos Sociales y seguir luchando contra la desigualdad, la exclusión social y la explotación laboral. Debemos continuar trabajando para garantizar el acceso a empleos de calidad, a una educación adaptada a las necesidades del siglo XXI y a redes de protección social sólidas. Es decir, avanzar en la Europa social y de los ciudadanos.

Tenemos mucho por hacer y los retos son enormes, pero con firmeza, tenacidad, financiación y más Europa estos desafíos no son menos salvables que los que han ido surgiendo a lo largo de las últimas ocho décadas en Europa. Y hay que empezar por convencerse de que para llevar a Europa a buen puerto hay que gobernar para una mayoría social, con políticas justas, que defiendan los derechos de nuestros ciudadanos, redistributivas, sostenibles, verdes y feministas.

En política, el liderazgo va más allá de la autoridad. Es saber dirigir y gestionar para lograr objetivos que beneficien a nuestras sociedades. Para seguir liderando, Europa debe alejarse de dobles raseros y abiertamente desaprobar deslealtades e injusticias de propios y terceros. Porque en lo que se refiere a la respuesta europea a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a la guerra de Israel contra Palestina, Europa ha respondido de forma rotunda a la primera, pero le ha faltado arrojo y brío para condenar las matanzas indiscriminadas de la población civil, la agresión a los trabajadores humanitarios y el quebrantamiento del derecho internacional que se están cometiendo en la segunda. Cabe destacar aquí la honrosa excepción del gobierno español en defensa de los derechos del pueblo palestino a través del reconocimiento del mismo como Estado.

Europa debe seguir reforzando, intensificando y mejorando las relaciones con otras regiones del mundo que comparten nuestra visión, desde las múltiples aristas que integran las relaciones internacionales. En ello nos hemos venido ocupando con la firma de numerosos tratados como los acordados con los países del Mercosur, México, Canadá o Corea del Sur. Este es un capítulo en el que debemos seguir profundizando, como lo es la defensa de un orden internacional basado en reglas. Decía el ex Alto Representante de la UE, Josep Borrell, que Europa no puede permitirse ser un espectador en la escena mundial. Este alegato es hoy más relevante que nunca dado que la realidad geopolítica actual no es la misma que teníamos hace seis meses. Por eso, en esta nueva época, necesitamos más Unión.

Viva Europa.