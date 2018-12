Censura contra Macron Jueves, 13 diciembre 2018, 23:48

El Partido Socialista francés anunció ayer una moción de censura contra Macron que cuenta con el respaldo de La Francia Insumisa (izquierda radical) y del Partido Comunista. La moción es una crítica a la gestión de la crisis de los 'chalecos amarillos', originada por una subida de los gravámenes a los combustibles en los presupuestos de 2019 y que no ha sido controlada todavía: pese a la suspensión de las medidas, mañana habrá nuevas movilizaciones, que en realidad no han cesado todos estos días. La denominada 'tasa del carbono' es un elemento de la política de transición ecológica francesa, que pretende potenciar alternativas a los combustibles fósiles; dicha política ya ha provocado un aumento en el precio del diésel de 7,6 céntimos por litro y de 3,9 céntimos en la gasolina. Y puesto que los franceses son conscientes, según las encuestas, de que es preciso adoptar medidas contra el calentamiento global, resulta evidente que las protestas tienen causas más complejas. Las movilizaciones francesas serían, pues, muestra del malestar social que experimentan los países occidentales tras la crisis al ver que no se han recuperado el bienestar ni los salarios ni las condiciones laborales anteriores al crash.