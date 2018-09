EL CAUDAL VACÍO

L a invención es tan exigua como el oro en los ríos, pero seguimos creyendo en que la mentira nos hará libres. Mientras, el escándalo ha muerto y los que se escandalizaban están en su entierro, ataviados para la ocasión. Abundan las tesis doctorales y sube el precio de los que copian a los que copiaron antes. El libro de Pedro Sánchez es lo más parecido a un ovillejo donde el final está al principio y al principio el final. Son las servidumbres de no disponer de políticos que tengan pies y cabeza y anden a topetazos, cada uno con su verdad. Los que estamos deseando creer en las múltiples ofertas, para elegir alguna de ellas, vivimos tiempos de desconcierto, pero esto no es nada si lo comparamos con los que se avecinan porque el asunto es dónde alojamos al muerto por antonomasia. Ya no da un ruido, pero sigue dando mucho que hablar y mucho que callar.

El tétrico mausoleo no debiera hospedar a los vencedores de la guerra civil, ni a los que la perdieron, ni a los que no cayeron en la cuenta y pasaban por allí. Sobre nuestra guerra civil se han escrito y se siguen escribiendo más libros que sobre la guerra mundial. Los ancianos de ahora teníamos la vida por delante cuando éramos niños, pero nos la pusieron del revés cuando aún éramos inocentes. Dicen los libreros que la demanda del tocho de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña se ha disparado en Amazon. Una vez subsanados algunos errores, nos queda esquivar el principal, que según el gran Luis Cernuda es «el error de estar vivo». Hay que vivir para ver y no siempre taparse los ojos porque el vendaje es transparente y el porvenir ha llegado.