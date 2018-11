Cataluña autonomista Domingo, 25 noviembre 2018, 23:47

La existencia de una mayoría de grupos independentistas en el Parlamento de Cataluña no significa que más de la mitad de los catalanes lo sean. De hecho, esos grupos no han logrado sumar la mitad más uno de los votos válidos en ninguna contienda electoral. Tampoco es verdad, como afirma el independentismo, que una mayoría abrumadora de catalanes se muestre a favor de un referéndum en el que los ciudadanos digan sí o no a «un estado propio en forma de república». La sublimación secesionista del 1-O continúa dejando de lado a la mayoría de los catalanes, y las encuestas de opinión desmienten que la sociedad haya «pasado pantalla» respecto a la autonomía y su mejora, como afirmó tajante la semana pasada el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. Las formaciones independentistas y las soberanistas reivindican la secesión y el derecho a decidir con mucha más intensidad e insistencia de lo que lo hacen las personas encuestadas, que dan lugar a una opinión central a favor del autogobierno existente o de su ampliación. Aunque es evidente que esta última opción -apuntada por el presidente Sánchez- tendría que sortear el contenido de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, especialmente en lo que se refiere a la imposibilidad de modificar la Constitución a través de una reforma autonómica.