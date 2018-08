Casado, en apuros El líder del PP tiene tanto derecho a defenderse como la sociedad a que se sancionen las actuaciones ilegales que se demuestren Martes, 14 agosto 2018, 23:12

La jueza titular del Juzgado de Instrucción de Madrid que se ha ocupado del caso de los máster irregulares de la Universidad Rey Juan Carlos dictó ayer un auto en el que elevaba la pieza sobre Casado al Tribunal Supremo, puesto que el actual líder del PP es diputado y está aforado. En ese escrito pide la imputación del presidente del PP por delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa por el máster que obtuvo sin ir a clase y, según él, entregando cuatro trabajos. La jueza dice en el auto que, a su entender, a Casado le regalaron el máster «a modo de prebenda» por «su relevancia política». El asunto no es trivial y prueba de ello es que por un caso idéntico -el mismo título en la misma universidad y con idénticos actores- la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se vio empujada a dimitir -lo que remató el triste episodio de las cremas- y está imputada. Otras personas no aforadas y asimismo investigadas por los mismos motivos ya están también imputadas. Casado argumenta que ya dio cumplidas explicaciones públicas en su día, pero a la jueza no le han parecido suficientes tales explicaciones y ha trasladado todas sus dudas a la instancia superior cuando ha creído contar con argumentos suficientes para la incriminación. Casado ha llegado a la cima del Partido Popular en unas competidas elecciones primarias después de que su antecesor, Mariano Rajoy, fuera desalojado del poder por una moción de censura provocada por la acumulación de episodios de corrupción en el Partido Popular. Resulta inquietante que, producido el relevo, surjan dudas sobre que el sucesor podría haberse beneficiado de una práctica gravemente irregular de una determinada universidad madrileña, benevolente en exceso con los cuadros dirigentes del partido que más contribuyó a su nacimiento. Ciudadanos ha aprovechado la ocasión para reclamar el fin de los aforamientos. Es una cuestión opinable, pero incluso quienes piensan que es preciso proteger a los representantes políticos de denuncias falsas estarán de acuerdo en que, en casos como este, la protección no debería suponer nuevas demoras en la decisión de imputar o no al señalado. Porque Casado tiene tanto derecho a defenderse y quedar impoluto -si no ha cometido ninguna irregularidad- como la sociedad lo tiene a que se llegue hasta el final en el conocimiento y sanción de las actuaciones ilegales -si las hay- de sus representantes políticos.