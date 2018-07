Las zonas de carga y descarga en Logroño

Esta mañana, a las 9.30h, al salir del portal de mi domicilio en Avenida Gonzalo de Berceo, he sido testigo de una actuación de la Policía Municipal que, en mi opinión, es representativa de lo que viene siendo habitual en la utilización y gestión de las zonas del espacio público reservadas a carga y descarga.

Dos agentes uniformados de una patrulla motorizada tomaban nota de las matrículas de dos vehículos particulares, indebidamente estacionados en la zona de carga y descarga, con -supongo- finalidad sancionadora. Ninguno de los coches molestaba, impedía, bloqueaba, etc., la circulación o el uso de la citada zona. El tercero de los vehículos estacionados era una furgoneta que, como muchas otras en nuestra ciudad, utiliza las zonas de carga-descarga no para dicha función, sino como zona de estacionamiento habitual o aparcamiento gratuito permanente. Obviamente, los agentes no tomaron nota alguna del citado vehículo de transporte. Cincuenta metros más adelante, en otra zona similar, dos furgonetas estaban aparcadas, sin conductor y sin actividad de carga-descarga. También fueron ignoradas por los agentes.

Quiero pensar que esta corruptela circulatoria está siendo tolerada por el municipio para ayudar a los pequeños transportistas y negociantes a rebajar sus costes de producción por la vía de eludir el de aparcamiento de sus vehículos y, disculpen el sarcasmo, suponiendo que esta rebaja de costes la trasladarán al general de la ciudadanía en su tarifa de precios y/o para incrementar su masa monetaria disponible que, según el sistema económico imperante, ayudará a incrementar el consumo interno.

En cualquier caso, este tipo de dejación de funciones institucionales no ayuda a generar cultura circulatoria ni humana entre los conductores y ciudadanos particulares, sujetos pasivos finales de todo tipo de irregularidades y/o injusticias en los eslabones superiores de la cadena social.