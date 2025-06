¿Qué preparación tienen nuestros políticos?

Comenta Compartir

En una democracia sana, los cargos públicos deberían representar no solo la voluntad popular, sino demostrar también un mínimo de preparación, competencia y ética. Sin ... embargo, en España cada vez es más evidente que muchos de nuestros políticos no cumplirían los requisitos que se exigen a cualquier profesional medio del país. No se trata de exigir titulaciones elitistas, pero sí de garantizar que quienes legislan, gestionan presupuestos públicos y toman decisiones que afectan a millones de ciudadanos estén mínimamente formados. La política no debería ser una salida profesional para quienes no han ejercido ningún otro oficio, sino una responsabilidad asumida con conocimiento, experiencia y vocación de servicio. Más preocupante incluso es la consolidación del llamado «político de carrera»: personas que no han trabajado nunca fuera de la Administración pública o de un partido. ¿Cómo pueden comprender los problemas reales de la sociedad si no han pisado nunca su realidad cotidiana? España necesita una clase política más preparada, más conectada con la ciudadanía y menos encerrada en dinámicas partidistas. Es hora de exigir profesionalidad, méritos y responsabilidad pública. La confianza democrática lo merece.

