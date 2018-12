Los que vinieron a regenerar la política

Quiero dar la enhorabuena a la alcaldesa de Logroño por no ceder al chantaje de Ciudadanos y, en concreto, de Julián San Martín. Está bien aprobar los Presupuestos del Ayuntamiento, pero, desde luego, no a cualquier precio. Ahora se ha visto lo que pretendía hacer Ciudadanos: que donde se habían previsto 275 viviendas se pudieran construir 2.500. Es decir, recalificar unos terrenos. No sé si una ilegalidad pero, con seguridad, una inmoralidad. Estos que dicen que vienen a regenerar la política están demostrando lo que realmente son. Se les está cayendo la careta.