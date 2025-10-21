Entre lo importante y lo urgente
Vicente Urquía
Martes, 21 de octubre 2025, 23:05
Hace unos días hemos conocido que el Gobierno de España ha adjudicado los proyectos constructivos del tramo ferroviario entre Logroño y Castejón de Ebro. Estos ... proyectos, que deben ejecutarse en tres años, permitirán posteriormente licitar las obras de dicho tramo. Una vez renovado también el tramo entre Castejón de Ebro y el intercambiador de Grisén, podremos llegar a Madrid en tan solo 2 horas y 13 minutos. Sin embargo, observo que esta importante decisión ha pasado prácticamente desapercibida, y que cada avance en esta dirección se minimiza, como si no tuviera la relevancia que realmente merece.
Entiendo que la prioridad más inmediata —y, teóricamente, más sencilla— es la renovación del material rodante, lo cual permitiría acortar el viaje a Madrid por Calahorra entre 15 y 20 minutos, gracias a que los nuevos trenes podrían circular a más de 250 km/h en el tramo de Grisén a Madrid.
Todos deseamos que el compromiso del ministro Óscar Puente se cumpla cuanto antes. Con ello, mejoraremos el confort y reduciremos algo los tiempos de viaje. Pero no debemos olvidar que seguimos teniendo una vía que limita de forma importante la posibilidad de contar con tiempos competitivos hacia destinos clave como Madrid, Zaragoza o Barcelona, tanto para el transporte de viajeros como para el de mercancías.
Por todo ello, me gustaría trasladar mi preocupación. Es evidente que todos estamos de acuerdo en lo urgente que resulta disponer de nuevo material rodante, que mejore nuestros tiempos de viaje y ofrezca nuevas conexiones.
Pero, al mismo tiempo, debemos dar a la redacción de los proyectos constructivos del tramo a Castejón la importancia que realmente tiene. Tras años perdidos, es fundamental que toda la sociedad riojana —Gobierno, partidos y agentes económicos y sociales— exijamos que, una vez finalizados estos proyectos, las obras se conviertan en una realidad cuanto antes. No confundamos lo urgente con lo importante.
