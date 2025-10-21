LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Entre lo importante y lo urgente

Vicente Urquía

Martes, 21 de octubre 2025, 23:05

Comenta

Hace unos días hemos conocido que el Gobierno de España ha adjudicado los proyectos constructivos del tramo ferroviario entre Logroño y Castejón de Ebro. Estos ... proyectos, que deben ejecutarse en tres años, permitirán posteriormente licitar las obras de dicho tramo. Una vez renovado también el tramo entre Castejón de Ebro y el intercambiador de Grisén, podremos llegar a Madrid en tan solo 2 horas y 13 minutos. Sin embargo, observo que esta importante decisión ha pasado prácticamente desapercibida, y que cada avance en esta dirección se minimiza, como si no tuviera la relevancia que realmente merece.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  3. 3 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  4. 4 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  5. 5

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  6. 6 El nuevo Centro Nacional del Envase se licitará por casi 11 millones de euros a finales de octubre
  7. 7 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  8. 8 El Senado elige a Andreu como vicepresidenta segunda en sustitución de Fernández Vara
  9. 9

    Lo tradicional no pasa de moda
  10. 10

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Entre lo importante y lo urgente