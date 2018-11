Viajar a gusto

Viajo bastante, en autobús y en tren pues no tengo coche propio. Suelo leer o ir tranquilo viendo el paisaje sobre todo si es novedoso para mí. Por ello, en los buses suelo colocarme en asientos traseros. ¿Por qué?, pues porque hay conductores que, según mi entender, no respetan debidamente a los pasajeros: Ponen música en tonos altos, partidos de fútbol, redes de radio cuyos comentarios nos traen al pairo a la mayoría de los viajeros. Otras veces conversan con los usuarios más próximos, las más de las veces por culpa de éstos. Echo de menos los rotulitos que decían «prohibido hablar con el conductor».

Hay veces en que los conductores no se bajan del vehículo para ayudar a colocar equipajes en los sitios adecuados. He visto a una madre con un nene en brazos vérselas moradas para hacer este trabajo, etc. Bien es verdad que este tipo de conducta y de conductores que menciono son los mínimos pues, en general, sobre todo en las líneas de mayor distancia, suelen ser amables, educados y colaboradores. Incluso los admiro por lo bien que conducen pues priman, sobre todo, la seguridad, como debe de ser.