De Vozmediano a Agramonte

Hoy he ido con unos amigos de Vozmediano (Soria) a Agramonte por el hayedo del Moncayo. Debido al calor, buscábamos la combinación del frescor que ... otorga el bosque, la posibilidad de encontrar riachuelos y un paisaje excitante. En Vozmediano nos aferramos con uñas y dientes a un sendero atenazado por una empalizada. Trepamos por el cordón umbilical del río Queiles. Arriba, hasta donde se desembarazada de par en par, sin pudor ni decoro la tierra brama con dolores de parto. Por el herboso barranco de la echada madre ascendimos hasta Aldehuela de Agreda, procurando no hacerle daño. A partir de allí, las dudas y los cruces se cruzan sin cesar. Allá las sombras del hayedo nos hollaban. Fresas salvajes nos embestían con astas de aroma, de sabor, de color. Una tímida brisa nos atacaba sin titubeos. Ebrios de paz y de equilibrio sobrios, aún tuvimos el ánimo para desflorar el sanatorio y el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Agramonte. Después de lo cual, repusimos fuerzas debajo de las faldas de los árboles con las que el viento flirteaba sin llegar a comprometerse. Para volver más rápido, buscamos el camino más corto que coincide con la perdida de altura. Esto quería decir: abandonar el exuberante verdor, los cuernos de los montaraces fresones, el borboteo de los riachuelos y el sombrero del hayedo. Entonces maldije los kilómetros que nos ahorramos porque aquello era un horno que nos pudo ocasionar una insolación. Aunque aprendí que no se puede sacrificar el placer de un paseo seguro por la premura de llegar pronto a casa para ver la tele...

