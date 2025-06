Calor, ruido y más en el centro de Logroño

Comenta Compartir

Con la llegada del buen tiempo, nuestro barrio se convierte en escenario constante de celebraciones: despedidas de soltero, terrazas llenas, festivales, competiciones deportivas... El ruido ... es incesante. Entendemos que los bares tienen licencia, poco podemos hacer al respecto, por ahora. Pero ¿por qué también concentrar aquí eventos como carreras, verbenas o degustaciones? ¿Acaso no hay zonas verdes y amplias en otros puntos de la ciudad donde podrían desarrollarse sin molestar tanto? Reclamamos equilibrio. Vivir en un barrio activo no debería ser sinónimo de no poder descansar. Es hora de que el Ayuntamiento reparta mejor la actividad festiva.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión