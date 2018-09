El tramposo discurso anti impuestos

El mantra sobre la maldad innata de los impuestos es atávico. Se difunde de forma abusiva dirigiéndose a nuestras emociones y nuestras tripas, equiparando la tributación al bien común con un robo. Es menester aportar un poco de cordura y desenmascarar intereses bastardos. Hace bien poco hemos visto cómo el Gobierno ha rebajado el IVA cultural, pero muchas de las salas de cine no han rebajado el precio de las entradas. Están incluso negándose a responder a los requerimientos de la prensa para dar su versión. La conclusión es clara: quieren aprovechar la rebaja de impuestos para beneficiarse y no dan explicaciones porque saben que pueden ponerse en evidencia. ¡Y qué decir de lo que está pasando con la fruta y la verdura! A los agricultores les compran el fruto de su trabajo a coste de limosna, pero llega los supermercados a precio de oro. Y eso no son impuestos: es lo que se embolsan unos intermediarios que sabemos hace décadas que existen pero nunca acabamos de verles la cara. Podría seguir con decenas de casos, pero no puedo abusar de esta sección. Sin embargo, no quiero terminar sin poner otro ejemplo sangrante que nos sacude estos días: el precio de la luz. Un ejemplo clarísimo de un servicio público que se entrega a precio de ganga a empresas privadas y, en contra de lo que predica el dogma capitalista sobre las bondades innatas de las privatizaciones, el precio no deja de subir y la calidad del servicio de bajar. Nos transmiten la información de forma farragosa y confusa incluyendo, por supuesto, el mantra de que la culpa del aumento del precio la tienen los impuestos, cuando resulta que eso es mentira. Los precios se fijan en una subasta que resulta ser en realidad un casino en el que empresas eléctricas y bancos hacen un Juan Palomo para que la banca siempre gane. En resumen: más que de exceso de impuestos habría que hablar de codicia insaciable de los yonkis del dinero. Como todo en la vida, hay que ignorar los cantos de sirena del discurso anti impuestos para no acabar cómo los marineros que se dejaban seducir. Como Ulises, debemos sujetarnos al poste del pensamiento crítico y racional para sortear los peligros y llegar a nuestra Itaca: un país libre y decente donde impere la justicia social y el respeto a los derechos humanos.