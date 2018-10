La verdad es que para muchos españoles, entre los que me incluyo, el Sr. Torra y Cía nos están hartando. Echa leña al fuego a la espera de que esa táctica le dé frutos en su afán por la independencia, por una República Catalana que debe de ser algo así como el cielo en la tierra, según su imaginario. Y este señor provoca odio y violencia y pone en tensión, incluso en peligro, a las Fuerzas de Seguridad. Nuestro Gobierno central está dando muestras de paciencia y de querer reconducir el problema catalán a tierras más políticas y menos judiciales, lo cual me parece bien. Pero, Sr. Torra, ¿hasta cuando podrá aguantar el Sr. Sánchez cuando toda la derecha española se le echa encima y le impide gobernar? Vd. será muy catalán pero me temo que el valorado «seny» lo ha perdido. Una pena. Todavía está a tiempo de recuperarlo. Que así sea.

En la página 8 de la edición de ayer, se informaba por error de que la visita a La Rioja del embajador francés, Yves Saint-Geours, había incluido una comida con autoridades en Bobegas Bilbaínas, cuando en realidad el almuerzo tuvo lugar en Bodegas Marqués de Cáceres.