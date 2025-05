¿Qué pasa con el Rioja?

Comenta Compartir

Según información aparecida en su diario, las ventas de Rioja han descendido un 0,5 % en el primer trimestre del 2025; por contra, otras denominaciones ... como Ribera han subido entre un 6 y un 7%. Y no es algo coyuntural. A mi entender, cuando mi competencia mejora resultados y yo los empeoro, significa que algo estoy haciendo o he hecho mal (o ambas cosas) pero no veo por ninguna parte un análisis real de cuáles son los problemas del vino de Rioja y las soluciones posibles. Leo problemas entre las diversas agrupaciones que forman el Consejo Regulador, pero lo único que aportan es que «la fiesta» la paguemos entre todos, con las vendimias en verde, la destilación, etc. Las ayudas públicas pueden ser necesaria en un momento puntual, pero en el caso del vino se están convirtiendo en crónicas. Ya va siendo hora de que cada palo aguante su vela; ya vale de dinero de todos. Si es necesario algún cambio legislativo que se acometa, pero basta de pagar entre todos los fallos del sector.

