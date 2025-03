Hagamos números

Comenta Compartir

Analicemos la famosa condonación de la deuda. El montante a nivel estatal es de 83.252 millones, lo que significa que a nivel autonómico cada ... ciudadano vamos a tener una menor deuda. Pero, por otra parte, como esta deuda no se esfuma sino que solo cambia de sitio quiere decir que cada ciudadano adquirimos una deuda de 1.749 euros que es el resultado de dividir el montante de condonación a las autonomías dividido la población de España. Por otra parte, a Andalucía se le condonan 18.791 millones lo que equivale a 2.177 euros por ciudadano, con lo cual cada andaluz pasa a tener 428 euros menos de deuda; a Cataluña se le condonan 17.104 millones, lo que corresponde a 2.135 euros por persona, con lo que cada catalán ve reducida su deuda en 386 euros; a Madrid se le condonan 8.644 millones de euros, lo que equivale a 1.213 euros por cada madrileño, que ve incrementada su deuda en 536 euros; Asturias ve reducida su deuda en 1.508 millones, lo que implica 1.493 euros por asturiano y su deuda se engorda en 371 euros. A La Rioja, por su parte, se le condonan 448 millones, esto es, 1.378 euros por habitante. O lo que es igual: si se sigue adelante con este despropósito cada riojano seremos 371 euros más pobres. Entendería que a Valencia se le hiciera una condonación para paliar en parte los efectos de las inundaciones, aunque creo que no es el camino más adecuado. En mi opinión, en este movimiento veo dos finalidades: por una parte tener contentos a los independentistas catalanes y, por otra, como la comunidad más beneficiada es Andalucía, facilitarle la labor a la Ministra de Hacienda y nueva secretaria general del PSOE andaluz. Y mientras, el PP no es capaz de explicarnos la realidad de esta patraña. Muy triste todo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión