Reflexiones sobre el mandato de Trump

Desde la investidura de Donald Trump no dejo de escuchar o leer las crónicas que desde casi todo el espectro mediático se llevan las manos ... a la cabeza ante las, ciertamente, desquiciadas propuestas del susodicho. No obstante, responder a la pregunta respecto a qué hacer ante la actual coyuntura resulta ineludible, si lo que se pretende es aportar soluciones y no quedar como un tartufo que se rasga las vestiduras sin afrontar realmente el desafío. Aquí va alguna.

Para empezar, fuera las bases militares norteamericanas del territorio español. Seguro que incluso los sectores más patrióticos y proestadounidenses rechazarán que ningún pistolero extranjero holle impunemente nuestro sagrado territorio. Esto incluye cerrar nuestro espacio aéreo y marítimo a sus naves, y dejar de comprarles hasta el más humilde proyectil. Vamos, que la conversión de Gaza o de Groenlandia en una nueva estrella en su bandera no sea con nuestra aquiescencia. Asimismo, habría que imponer a su ciudadanía el recíproco y tortuoso recorrido que supone, no ya residir, sino entrar en territorio norteamericano. ¿Por qué tengo que soportar el riesgo que un chiflado de esas latitudes, o sus vástagos, se cuelen a tirotear la escuela de mi barrio porque les encanta John Wayne o Chuck Norris? Y es que, imitando la impagable 'La vida de Brian', pero esta vez sin ironía alguna, ¿en qué han contribuido los EE UU al bienestar y el progreso humano? Mientras no se comporten, fuera de nuestras vidas. Así de simple.

