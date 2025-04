Desiguales en derechos y en deberes

Denuncia CC OO retrasos en el impago de la nóminas a varias decenas de trabajadoras, una práctica de morosidad extendida en las relaciones laborales.

Yo ... me pregunto si a esas trabajadoras, como al conjunto de esta clase social que vivimos de nuestro trabajo, se nos permite retrasarnos con la misma alegría en nuestras facturas de la luz o el gas. Si podemos marcharnos alegremente del supermercado con el carrito lleno diciéndole a la cajera de turno «tranquila señora, ya si eso la semana que viene vengo, y le pago. O la siguiente, ya veré».

Me he perdido algo, pues si mañana devuelvo el recibo de mi hipoteca, quizás reciba una llamada de teléfono para asegurarme que no hay problema, que la abone cuando tenga a bien.

Si como trabajadora no se me permite el retraso de un solo día de pago sin consecuencias, ¿por qué tengo que asumirlo a la hora de cobrar? Este tema pone al desnudo algo imposible de desenmascarar: la ley está hecha para proteger los intereses de la patronal. Mejor dicho, sus privilegios.

Digo bien al hablar de privilegio, pues las consecuencias de no pagar a tiempo para trabajadores son el embargo o, cuando menos, los intereses de demora. Pero para la clase empresarial no pasa de la inmersión en una nebulosa legal donde cuenta con infinidad de instrumentos para dilatarlo, o incluso para sortear su obligación.