¿Y si solo quedan diez justos?

Se me ocurre esta pregunta del diálogo entre Dios y Abraham: ¿Y si solo hay diez justos? Pero va a haber que bajar el número que le proponía a Dios, con un ambiente de corrupción que nos lleva a preguntarnos si todos somos corruptos. El gusto de vivir bien, muy acomodadamente... Hay una raíz muy profunda: no somos felices en la austeridad, en la sencillez. Qué importante el hacernos personas que sepamos disfrutar con lo poco, que estemos tan entusiasmados con la naturaleza, con la amistad, con lo pequeño, que no necesitemos adquirir grandes riquezas. Me asusta el ver la cantidad de millones que se ofrecen por un futbolista. Me parece carísimo el pago por un ídolo al que aplaudimos y vemos como prototipo. No sé cuál es la solución. Pero entiendo que una educación y una vivencia en valores de respeto, sencillez y alegría es fundamental.

Los medios de comunicación, que nos ofrezcan experiencias de vidas sencillas y felices. Trabajamos mucho el tema de estar yo bien, pero me parece que hay que añadir que esté yo bien estando todos bien. Propongo que presentemos a la sociedad los modelos de personas sencillas, trabajadoras, honradas, felices. Son multitud. Pero, como la fruta, cuando hay alguna pieza corrompida, despide mal olor que llega a muy lejos y podemos pensar que toda la fruta está podrida.

Por suerte todavía es noticia chocante la corrupción, el robo, el engaño, el robo. Eso indica que nuestra conciencia nos pide honestidad y verdad. A toda persona que aproveche el puesto que ocupa en la sociedad para enriquecerse de alguna manera, hay que desposeerle de ese cargo. Es una forma fuerte de sanar la sociedad. El Papa lo está intentando hacer con la pedofilia. Y ojalá llegue la purga a otros aspectos como el abuso con el dinero, la autoridad, el mando, las compras lujosas...( y qué bueno sería simplificar los ropajes de las celebraciones, incluido el Vaticano). Frente a este mundo de elegancia, existe la terrible realidad de los inmigrantes y refugiados. Y sobre todo de los fallecidos en el mar. No nos dejemos llevar por un mundo insensible y egoísta frente a la miseria humana.

Estrictamente rigurosos a la hora de pagar impuestos, el IVA, la declaración de la renta. No acoger ni un solo donativo en la comunidad y en la sociedad si huele a corrupción, según aquello de «D. Juan Gil Robles, de caridad sin igual, por amor a los pobres, edificó un hospital, pero primero fabricó a los pobres». Los bienes, si son de mala procedencia, no agradan a Dios ni a los pobres. ¿Y si solo hay diez justos? Pues claro que sí, hay millones de personas honradas y ojalá los tengamos como modelos en nuestra vida.