Sobre la verdadera subida de las pensiones

Estos días se está hablando en los medios más diversos del problema de las pensiones y de cómo han subido en los últimos años, dando la impresión de que es demasiado el dinero que en ellas se emplea para cumplir con los derechos que por ley corresponde a sus preceptores. Se sostiene con razón que los números son fríos y por ello he considerado de interés poner de manifiesto cómo, por ejemplo, una pensión de jubilación que se empezó a cobrar en el año 2007 después de más de 38 años de cotización, ha subido un total de 206,61 euros hasta este momento que dividido por los 11 años transcurridos, supone una revalorización de 18,782 anual. Si lo dividimos por los 14 pagas al año nos da 1,341 mensuales. Y hablamos de cantidades en bruto sin la retención correspondiente.

Por otro lado si a ello añadimos la imposición del copago en las farmacias, tenemos el panorama la mar de alentador.

Así que menos tirar balones fuera para disimular la corrupción, los gastos con tarjetas negras o de oro, rescate a los bancos , paraísos fiscales, creación de puestos innecesarios, EREs cuyo dinero no se sabe a dónde va, etc., etc. Ese montante bien aliviaría el tema pensiones, que no es otra cosa que el derecho que se ha ido creando a lo largo de una vida de trabajo. Dudo que unos y otros quieran entenderlo y procurarán salirse por la tangente.

