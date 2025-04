Enfermería en La Rioja: otra vez por los suelos

Comenta Compartir

Por segunda vez consecutiva, la Comunidad Autónoma de La Rioja deja desiertas las plazas de enfermería en sus oposiciones. Ninguna profesional ha conseguido plaza. Y ... esto no es casualidad ni falta de preparación. Es un claro reflejo de un sistema que falla y necesita una revisión urgente. Resulta inaceptable que ni desde la clase política, ni desde los sindicatos, ni siquiera desde el propio Colegio de Enfermería se alce la voz ante una situación tan grave como injusta. ¿Dónde están quienes deberían defender y valorar al colectivo enfermero? Porque si hay algo que no se puede negar es que las enfermeras están en constante formación, actualizándose, adaptándose y dando la cara día tras día en cada rincón del sistema sanitario. El problema va más allá de los exámenes. No se puede pretender que las profesionales acierten a ciegas sobre cómo va a interpretar el tribunal el temario. Se necesita una base clara, un temario oficial acompañado de bibliografía concreta. No se puede construir un proceso selectivo justo sobre el vacío o la ambigüedad. Y no menos importante: ¿quién forma parte de los tribunales? Tener una plaza desde hace 20 años no garantiza imparcialidad ni preparación actualizada. Es imprescindible que quienes evalúan tengan formación continua y estén al día en la rama que juzgan. No se puede dejar en manos de cualquiera la responsabilidad de decidir el futuro profesional de quienes llevan años preparándose. Desde aquí, un mensaje a Función Pública y a la ERAP: mejoren los procesos, exijan formación y especialización a los tribunales, y garanticen condiciones equitativas y transparentes. Porque lo que está en juego no es solo la carrera de muchas enfermeras. Es también la calidad del sistema sanitario que todos merecemos.

