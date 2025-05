Buceando en Autol

Comenta Compartir

Somos los alumnos de 1º ESO C del CEO Villa de Autol. Poco a poco se acerca el verano y los jóvenes del pueblo iremos ... a disfrutar de las piscinas de nuestro pueblo. Tenemos la suerte de poder disfrutar de unas instalaciones municipales y no tener que desplazarnos, no obstante, nos gustaría proponer unos cambios para divertirnos incluso más.

Nuestra localidad ha crecido mucho en los últimos años, por lo que el espacio en el césped y en el agua a veces no es suficiente. Por otra parte, nos encantaría deslizarnos en nuevos toboganes para que este año la experiencia sea diferente. También nos gustaría seguir haciendo actividades tan interesantes en la piscina, como aquagym, pero incluso traer otras nuevas como waterpolo o carreras con flotadores. Autol quiere un verano refrescante en el que poder nadar hasta soñar.

