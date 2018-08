Las reinas de los pueblos

Qué decir de los acontecimientos y logros sucedidos estos días en algunos de los pueblos riojanos. La mujer baila la gaita, la mujer lleva el paso, la mujer es cachiberrio... Parece mentira que en pleno siglo XXI esto haya sido toda una hazaña. Pero aún queda una gran espina por sacar, que es la de los concursos de popularidad.

«¿Y por qué ha salido esa; qué tiene que no tenga yo? Pues a mí me gustaba más la hija de la Pepi. ¡Menudo tongo esa ha salido porque su familia echaba las papeletas de tres en tres!».

He sido testigo de comentarios similares. Pero bueno, las candidatas a reinas mayores de los pueblos, son eso, mayores para presentarse a lo que les dé la gana y atenerse a las consecuencias del resultado. De ellas depende que se sigan haciendo estas competiciones.

Lo que me revienta es que haya un concurso paralelo de reinas infantiles. En éste no vota la gente del pueblo como en las adultas, votan todas las niñas y niños de clase para elegir a sus damas y su reina infantil. Las niñas que no son elegidas no pasan un buen rato; y las que sí lo son, puede que tampoco. Ni mucho menos les crea un trauma, pero el 'por qué ellas sí y yo no', se les queda en la cabeza durante un tiempo. Y qué decir de la envidia que se les puede coger a las ganadoras. Somos niños y, como tales, a esa edad de nueve o diez años, podemos ser muy 'cabrones', según nos dé.

Podría entrar en más detalles de batallas entre mamás de elegidas y no elegidas, tanto de adultas como de niñas, pero me falta periódico.

Dejemos de inculcar a los niños la competitividad, y mucho menos, por favor, la de los concursos de belleza.