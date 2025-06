Contra el cierre de la piscina de Lobete

Comenta Compartir

Un año más, la piscina del polideportivo Lobete permanecerá cerrada en julio y en agosto. Para mí y otros muchos la natación es un ejercicio ... más terapéutico que deportivo, y dejar de practicarla durante dos meses (¡una sexta parte del año escamoteada!) supone un perjuicio para la salud. ¿No va esto en contra de los valores que fomenta Logroño Deporte? Las piscinas de verano están abiertas, sí, pero muchos no podemos desplazarnos ni exponernos a los rayos solares, o no queremos sacrificar tiempo y recursos en alterar nuestra cotidianidad. Pagamos por disfrutar de unos servicios que no se nos están prestando. Confío en que nos quejemos muchos para que esta lamentable situación no se vuelva costumbre.

