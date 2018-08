Se me quitan las ganas de reciclar

Escribo estas líneas para mostrar mi desagrado con una empleada del punto limpio fijo de Logroño. Hace algunos días, llamé desde mi casa en Logroño para confirmar si podía llevar un televisor, una hidrolimpiadora y varias hamacas. Hasta este momento, sin problemas, fueron muy amables conmigo. Mi sorpresa fue cuando llegué, una persona me abrió las puertas y me preguntó de dónde venía. Le dije que de Albelda, ya que tenía todo allí almacenado. La atrabajadora empezó a poner pegas y a contestar de malos modos. Le comenté que había llamado por la mañana y que no me habían puesto pegas. Puedo entender que este no sea mi punto, pero encima de que tuve que cargar con los 'trastos', la mala contestación de la empleada le quitan a uno las ganas de reciclar. Al final, me aceptó todo, pero a regañadientes. Que conste que llevo muchas cosas a reciclar a los distintos puntos situados en Logroño y siempre me han tratado muy bien.