Las quejas de los funcionarios municipales

He leído con asombro, por no decir otra cosa, una carta al director en este periódico en la que un sindicato del Ayuntamiento de Logroño se queja de lo que cobran los funcionarios de dicho Ayuntamiento. Estoy asombrado e indignado porque según tengo entendido los funcionarios del Ayuntamiento de Logroño son los mejor pagados de La Rioja.

No sólo cobran más que los de la comunidad autónoma, por ejemplo, sino que, además, tienen una serie de «privilegios» que el resto de trabajadores no tenemos. Por ejemplo, como leímos recientemente en un reportaje, ayudas para el dentista, el oculista, para guardería y para formación. Por no hablar de las vacaciones y días libres que tienen y las horas que trabajan. Y ahora, como todos los funcionarios, van a tener una subida del sueldo de más del 2%.

Por todo ello, no creo que puedan quejarse y deben ser más considerados con el resto de trabajadores.