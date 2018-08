Los probemas para estudiar un Grado Medio

Si después de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) haces Bachiller, tienes centro donde estudiar, pero si optas a un Grado Medio, ahí empiezan los problemas y no pocos. Dicen que falta gente cualificada, pero se ofertan pocas plazas para poder estudiar un Grado Medio y es como si optaras a entrar en una universidad o peor. Estos días han salido las primeras listas definitivas para FP Grado Medio para el próximo curso y 662 chavales se han quedado en lista de espera.

No tienen plaza en ninguna de sus opciones para estudiar (muchos pusieron 5) y están a la espera de que alguna de las plazas asignadas quede libre y las listas corran algún puesto. Muchos tienen 16 y 17 años y como han aprobado la ESO -o sea, terminado la etapa obligatoria-, parece que ya el estado se lava las manos, no es su problema. No es que no quieran estudiar. Se convierten en 'ninis' (ni trabajan ni estudian) sin pretenderlo.

Creo que, además de la Lomce, hay que preocuparse de los Grados Medios, que es donde la gente sale ya especializada para continuar a Grado Superior o incorporarse al mundo laboral. Todo el mundo no quiere o no puede ir a la universidad.

Hay por Logroño carteles animando a estudiar FP. ¿Para qué, para que luego se queden en la calle? Creo que es hora de que le demos a los ciclos formativos el valor y la importancia que se merecen y, a quien corresponda, que haga algo.