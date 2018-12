El primer Bachillerato nocturno del Celso Díaz

Este año se conmemora en Arnedo el cincuenta aniversario del Instituto Celso Díaz. Quiero aprovechar la ocasión desde esta sección para recordar al grupo de jóvenes que en el 70 comenzamos a estudiar el Bachiller nocturno y, sobre todo, agradecer a los profesores que lo hicieron posible ofreciéndonos su tiempo y esfuerzo gratuitamente, pues los dos primeros cursos los hicimos por libre. Sin ellos que lo organizaron y pusieron todo su empeño y esfuerzo para que saliera adelante no lo hubiéramos conseguido. Ellos nos dieron la oportunidad de adquirir una cultura que antes no nos fue posible, ya que en aquellos años al terminar la Primaria, con 14 años, si no antes, empezábamos a trabajar. Creo hablar en nombre de todos diciendo que fueron unos años inolvidables, pues a pesar de que tuvimos que sacrificar horas de diversión y sueño lo hicimos con ilusión, esforzándonos para obtener buenos resultados que, en general, conseguimos.