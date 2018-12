Tengo que portarme bien

Estamos en puertas de las fiestas de Navidad... Muchos las aborrecen, a muchos les gustan y a otros les son indiferentes, pero el consumo se dispara. Unos dicen que es malo y otros que es bueno, y a otros le es indiferente. Pero todos tenemos recuerdos de cuando éramos niños.

Los críos sonríen sin mentir; una mirada, esa sonrisa clara y verdadera que dibuja en nosotros otra mayor. Esto es, para mí, lo mejor de estas fechas.

A todos nos falta un ser querido en estos días señalados en rojo en el calendario. Pero mientras nos acordemos de ellos seguirán vivos, para lo bueno o para lo malo. Yo, como todos los años, procuraré que un niñ@ (así queda políticamente correcto) sonría y me haga sonreír, y me comprometo a llevarle la bolsa de la compra a una persona mayor, o le diré buenas tardes al vecino del tercero que siempre tiene mucha prisa y cara de avinagrado. O cualquier detalle... Cortaré el jamón, mal, como siempre, pero con cariño... No hablaré de fútbol y menos de política, guardaré el güisqui bueno para que no se lo acabe mi cuñado... Y no le diré nada si se sienta en mi sitio de la mesa. Pero sólo para portarme adecuadamente y que los Reyes Magos vean mi buenos actos y lo bien que me porto. Eso sí, al final como siempre... un pijama y unos calcetines... ¿Y para eso me he portado bien durante 15 días?

Yo quiero un patín eléctrico, para fastidiar a nuestros políticos; quiero poder contar cuántas olas tiene el mar, quiero que mis mayores cobren una pensión digna (ya no la pido para mí, porque viendo lo que hay...). Quiero que mis hijos tengan trabajo (si pudiera ser en algo que les guste) para lo que estudiaron.

Y quiero que me salga la analítica de sangre bien para darle en los morros a mí médico, que es muy majo y, además de estar mal pagado y tener una formación de las mejores, cobra como inmigrante en Francia.