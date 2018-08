Por fin, la paz

Una de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez es la inminente exhumación del Valle de los Caídos de los restos mortales de Francisco Franco. Un desahucio de tales características, emitido por todos los telediarios a la hora de las comidas, no es un plato de buen gusto para cualquier persona decente, aunque al inquilino lo realojen en un nicho de protección oficial o en el mejor mausoleo del cementerio municipal. Los alcaldes y alcaldesas de Podemos, Carmena, Colau y Kichi apoyados por Sardá y el Gran Wyoming, han puesto el grito en el cielo al considerar que se han vulnerado todos los derechos de un okupa que lleva 42 años descansando en la paz del Señor en ese lugar.

Si yo fuera de extrema izquierda, que no lo soy, estuviera de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, que no lo estoy, y tuviera dos pagas extraordinarias al año, que no las tengo por ser autónomo, renunciaría a ellas por coherencia, al haber sido establecidas por un dictador hace más de 50 años. Según una filtración, los asesores de Pedro Sánchez le están elaborando un mensaje a la nación en los siguientes términos: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el General Franco, jefe de las fuerzas rebeldes, nuestras tropas han alcanzado su objetivo. Españoles, la Guerra Civil ha terminado».