¿Dónde están las políticas de familia?

La Rioja es la comunidad autónoma con un declive demográfico mayor en el balance anual 2017 al 2018 con respecto al resto de España. La Rioja es última en la relación de nacimientos en España. ¿Dónde está la política de familia del Gobierno de Ceniceros? Es inexistente. Además, ahí no queda el asunto, nuestro diario La Rioja indica que estamos perdiendo población en los últimos años. El Gobierno del PP no hace nada para solucionar esta crisis social. Crisis que viene por la falta de apoyo a la creación de nuevas empresas que provocan la salida de nuestra población activa de La Rioja para encontrar trabajo por la inacción del Gobierno. Los riojanos se van a Navarra, País Vasco y Madrid en busca de oportunidades. Y de este desastre que se veía venir y de esta inacción es responsable un Gobierno de La Rioja que en los últimos años no se ocupa de solucionar los retos de nuestra tierra. Se piensan que gobernar es ir de procesiones y de meriendas.