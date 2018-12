Pienso en cambiar de coche

Pienso cambiar de coche. Hace unos años, la decisión se tomaba en función del precio y de las necesidades laborales o familiares. Hoy estoy hecho un lío. Vivo en Lardero, por recorro al menos dos veces al día, la avenida de Madrid, o debería decir ¿la avenida de los brincos?

Compruebo diariamente a base de brincos y botes de mi coche, y de los míos propios, el ingente número de alcantarillas (que sin duda son necesarias) que hay en medio de la calzada cada muy pocos metros. Parcheadas y reparcheadas de cualquier manera. Merecedoras de una ovación por ser capaces de hacer saltar mi coche de manera tal que parece que voy en una especie de batidora. ¿No se podría hacer algo para remediarlo?

El empleado del concesionario se quedó boquiabierto cuando le expliqué por qué no me decidía. En lugar del típico «consúltelo con su mujer», no pudo más que exclamar: «Bueno, valore usted el número de brincos que quiere sufrir».

Y aquí sigo, sin decidirme.c