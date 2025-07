Voces del lector en Cartas a la Directora

Los medios de comunicación nos ofrecen la valiosa oportunidad de opinar, agradecer, cuestionar y proponer mejoras sobre distintos aspectos de la vida social, a través ... del apartado de Cartas al Director, en este caso a la Directora.

Somos muchos los que hacemos uso de esta sección para expresar críticas constructivas, lo que permite visibilizar la diversidad de pensamientos que coexisten en nuestra sociedad. Algunas opiniones coinciden con mi visión, otras no; sin embargo, incluso aquellas con las que no concuerdo me invitan a reflexionar sobre las diferencias y a crecer en lo personal.

cartas@larioja.com

Resulta especialmente gratificante leer cartas provenientes de los dos extremos generacionales: las de los mayores, que comparten lo vivido con sabiduría, y las de los más jóvenes, que miran hacia el futuro con inquietudes y esperanza.

La mayoría de nosotros no somos expertos en el arte de la escritura, pero sí compartimos la voluntad genuina de contribuir a una sociedad mejor. Sin este espacio, nuestras voces quizá no tendrían dónde resonar. Por eso, agradezco sinceramente al diario la posibilidad de expresarnos con nuestras propias palabras.

Pedro Marín Usón