Consumo selectivo

Vivimos en una era en la que el producto, por sí solo, ya no basta para generar consumo. El auge de la IA y el ... peso de 'influencers' y redes sociales han transformado los hábitos de compra. El valor del producto se mide tanto por su utilidad como por la historia que lo envuelve y quién lo respalda públicamente. A la vez, crece la sensibilidad hacia temas como la sostenibilidad, la salud o el impacto climático. Así, emerge un consumidor emocional, exigente y selectivo, que valora tanto la narrativa como el compromiso social de las marcas. Ahora bien, esta realidad convive con otra: la de quienes deben priorizar el precio por encima de cualquier otro criterio. En este panorama diverso, las marcas no solo deben contar con buenos productos, sino entender a quién se dirigen y en qué contexto. La comunicación, el posicionamiento y la empatía con las distintas realidades del consumidor son hoy tan importantes como la calidad. ¿Hasta cuándo durará esta dualidad de los que pueden elegir y los que no tienen esta opción?

