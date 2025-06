Cuando el calor mata en silencio

Comenta Compartir

En 2022, el calor mató a más de 61.000 personas en Europa y en 2024 muchas ciudades del sur vivieron más de 60 días ... de calor extremo. Pero los datos no hablan de los ancianos que se desmayan en pisos sin ventilación, ni de los niños que no entienden por qué no pueden jugar fuera. Las noches ya no refrescan. En muchas casas, sobre todo en barrios humildes, las temperaturas apenas bajan de los 30 grados. Sin aire acondicionado, sin descanso, sin tregua. El calor es una emergencia silenciosa que se cuela en nuestras camas, nuestros pulmones y nuestras calles. No se ve como una catástrofe, pero lo es. Porque no solo incomoda, sino que también mata y urge proteger a quienes no pueden defenderse.

