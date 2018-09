Los que somos parte del termómetro social

Quien esto escribe suele involucrarse en actividades ciudadanas, en ocasiones anónimas y en otras no tan veladas, como concursar en la exposición anual de frutas y verduras de Portales, labor que me causó más gastos y trabajo que beneficio: plantar, cuidar, recoger, elegir las mejores variedades de cara al público, disponer del almacén que no tengo, la furgoneta prestada del amigo, y un día entregado al público en el que acabé agotado, pero contento. Ni una sola ayuda del Ayuntamiento, aunque los de Fundación Caja Rioja estuvieron muy al tanto de cualquier problema. Gracias. Este año no ha podido ser, ya que la granizada del 13 de julio me arruinó la labranza, lo que también lamentarán los muchachos/as de la Cocina Económica, que es hacia donde va cada año gran parte de mi cosecha y huerta solidaria. Y participar participo, por ejemplo, junto con otras personas, en actividades como la Valvanerada, y omito otras por no aburrir.

Señores del Ayuntamiento: somos solidarios, activos, y no vulgares cascarrabias los que protestamos por el peligroso ciclista de acera; por la tala salvaje de árboles en la ciudad; por la suciedad en las calles; por la barbaridad de los adoquines de la Gran Vía, que nos costaron tiempo y mucho dinero para acabar en el vertedero; o por la nula atención y abandono, otra vez, de la parte sur de Logroño en las fiestas de San Mateo.

E insisto, la Corporación municipal debe entender que somos algo más que simples críticos, somos la queja legítima que notifica a la autoridad que algo no va bien; somos el termómetro social indicador del bienestar o del desasosiego poblacional, del acierto o fracaso de las iniciativas de la alcaldía. Todo eso pasa por nuestras cabezas, nuestros domicilios, vecinos, por la Laurel y la San Juan. Ignorar la solicitud ciudadana no es la mejor receta. Busquen otra.