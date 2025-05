El Papa, un buen cristiano

Comenta Compartir

Siento que el papa Francisco ha sido una persona creyente, solidaria, amiga de los pobres, cercana a los desvalidos, muy próxima a los marginados, luchadora ... por un mundo nuevo, sobre todo en paz. En una palabra: un buen cristiano. Su aspecto, como parte de la institución, no la juzgo, pero me gustaría un cambio muy fuerte en su misión y su título. Se me ocurre comparar la muerte de Jesús, que celebramos recientemente y la del Papa. Sobre todo, por el tinglado que se monta en torno a su defunción, su sepultura. No lo entiendo. Multitud de trajes cardenalicios, autoridades de primera, miles de fieles, cientos de policías, comentarios sobre su sucesor y cábalas respecto a la línea futura. Creo que se filtra un poco la papolatria. Francisco quiso transformar muchas de las costumbres de la Iglesia: hacerla más sencilla, menos jerarquizada. Un Vaticano que dejara de ser un imperio y pasase a ser una comunidad de cristianos, viviendo la pobreza, dejando de ser ciudad del Vaticano y pasando todos sus palacios y organizaciones a ser una institución sencilla, en comunión con toda la Iglesia en el mundo entero. En una palabra: como Jesús de Nazaret y sus discípulos. Destaco su esfuerzo por la paz en un mundo tan revuelto y que ha dado un gran paso en la vivencia en la sencillez, aunque me gustaría que fuese menos la figura de gran jefe. El pueblo sencillo le queremos y sentimos su cercanía. Gracias a Dios por su hijo Francisco, testigo de la Resurrección.

Gerardo Villar cartas@larioja.com

