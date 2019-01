¿Pagar por las autopistas que queden liberadas del peaje?

No debería despreciarse la propuesta del Ministerio de Fomento de implantar peaje en las autovías españolas. Su titular, José Luis Ábalos, debería ser más claro y pedagógico en el debate que ha suscitado: la cuestión reside en que hay que buscar un nuevo sistema para garantizar el mantenimiento de las carreteras. Personalmente no lo considero conveniente, cuando la tendencia es a retirar el pago en las más que amortizadas autopistas que algunos hemos pagado y nos veamos obligados a pagar también las autovías. Por otra parte no creo que ante la perspectiva de nuevas elecciones, Sánchez sea capaz ni de plantearlo a los ciudadanos.