Agradecimiento a la sanidad pública

Los profesionales de Rioja Salud son lo mejor que tenemos en nuestra comunidad y se merecen mejores condiciones. No pudieron salvar mi pie pero me ... cuidaron, me enseñaron a quererme más, a luchar y a tirar hacia adelante. A través de estas líneas quiero dar las gracias especialmente a mi médico de cabecera Juanjo, a la doctora María Agud y a la enfermera Sonia de Medicina Interna. También a la doctora Chelo Casco del Pie Diabético, al doctor Arranz y a su equipo y, cómo no, a toda la plantilla del HAD, en especial a mi «analista» doctora Marta Zabalza, al gran Amadeo y a Pablo.

