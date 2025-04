Sanidad, plataformas y dimisiones

Comenta Compartir

Recordar el pasado sería un poco canso, pero creo que en estos momentos donde la ciudadanía se organiza en plataformas para defender nuestra sanidad es ... preciso mirar tiempos previos. Cuando en esta comunidad gobierna el PP hay recortes sanitarios y en educación y sufrimos el problema del Hospital de Calahorra, donde el Gobierno riojano parece querer reducir a la mínima su actividad y darle todo al San Pedro en Logroño, atacando el servicio de La Rioja Baja. Esta consejera es reincidente en sus políticas en Salud. Creo que piensa que después de cuatro años de gobierno socialista las formas de gestionar del pasado se olvidan, pero parece ser que no. Yo le daría un consejo: si repites tu gestión y no funciona por segunda vez, dimitir sería un buen gesto. Además, si se atreve a ir al Parlamento de La Rioja y decir 'no' a la llegada de más menores, que no va ceder más centros de la comunidad a la posible llegada de menores desde Canarias, es doble excusa para dejar su cargo lo antes posible. A ella le podría acompañar en la salida el consejero de Educación, en vista de que la gestión de la guardería en la ciudad de Arnedo es de juzgado de guardia, con niños y niñas que se han quedado sin plaza. Señor presidente del Gobierno: olvídense de su mayoría absoluta y actúe, porque la legislatura que los riojanos le dieron se va acabando y los problemas crecen.

