Llega tarde, pero parece que llega

Comenta Compartir

Llevo solicitando reiteradamente algunas cuestiones al Gobierno de La Rioja y a su presidente. Cuando he oído que para el curso 2026/2027 ningún niño ... se va a quedar sin plaza en la escuela de 0 a 3 años en La Rioja, y en particular en Arnedo, he pensado que por fin algo se concreta y, como el título de este artículo, veremos si tarde pero llega. En cuando al Hospital de Calahorra y el cambio de política sobre su gestión, creo que es preciso escuchar a los profesionales y sus necesidades. Con este tema tampoco se puede jugar. Se trata de una cuestión fundamental para La Rioja Baja, que lo ve en peligro, y las concentraciones al respecto precisan una respuesta por parte de Gonzalo Capellán, que debe atender a las necesidades de los sanitarios y darles tranquilidad. Veamos si funciona el sistema de escucha. El tiempo empieza a correr.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión