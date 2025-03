Salud, Educación y deuda

Comenta Compartir

Los gobiernos de esta región que han sido mayoría tienen un problema con la gestión de temas de Salud y la idea de externalizar servicios ... o darlos a la gestión privada. También piensan que con menos se hace más; pasa con las camas, los médicos, el personal de enfermería. Piensan asimismo en concentrar todas las especialidades en la capital riojana. Pues otra vez vuelven a estar equivocados al no pensar en el resto de la comunidad, donde existe aquello de la 'España vaciada', sin mirar la distancia y el transporte. Hace falta un cambio en la forma de gestión. Con la Educación en algunos lugares también tenemos problemas. En Arnedo llevamos varios años con familias que se quedan sin plaza en la guardería, lo que después de tanto tiempo merecería dimisiones o ceses en la Consejería. Solo por las dos cuestiones anteriores, el Ejecutivo regional debería aceptar la condonación de la deuda que propone el Gobierno central. ¿Cuánta inversión se puede hacer con ese dinero en servicios? ¿Cuánto dinero nos sobra en La Rioja? Luego hablamos de la financiación de las comunidades y lo mal que dicen que estamos. Nos ofrecen un alivio y nos ponemos exquisitos. No hombre, no. Olvídate quién lo propone y mira lo que nos beneficia y ayuda.

