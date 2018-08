La óptica de un 'realista'

Me ha gustado la carta del señor Juan Antonio Velasco del día 18... Tenemos un ocupa en la Moncloa rodeado de buitres que sólo quieren seguir llenándose los bolsillos a costa de los españoles... Propongo poner sistemas de control biométricos en todos lo asientos de cualquier Congreso y descontar del sueldo tanto día como dieta de absentismo sin causa justificada como en cualquier empresa... Y cuando acaben su mandato electo en democracia que se vayan al paro, como el resto de los mortales... Pero claro, soy un mero votante ignorante de la realidad de este país. Unos me llamarán facha, otros me considerarán de extrema izquierda... Yo, simplemente, me considero realista.