Obras y peatones

Cada vez abundan más, afortunadamente, los carritos, sillas o pequeños vehículos que facilitan el transporte por villas y ciudades a las personas de mucha edad o a aquellas que tienen escasa movilidad. Por ello los Ayuntamientos se esfuerzan, unos más que otros, en facilitar los movimientos de esos ciudadanos. Así pues tratan que el tránsito entre calle y acera sea lo mejor posible impidiendo que haya «Pirineos» que dificulten tales desplazamientos. Pero esas obras u obritas, que no por ser de pequeña entidad son importantes, hay que hacerlas bien porque de lo contrario puede ocurrir, por ejemplo, -lo he presenciado hoy mismo- que una señora de bastante edad y volumen se haya caído al atravesar un paso de cebra. Afortunadamente no ha quedado lesionada pero en ese punto no estuvieron acertados los operarios. Se pudo hacer mejor. Es todo.

