La nueva Inquisición

Llevo casi cuarenta años convencido de que nuestra izquierda, y quizás alguna más fuera de España, ha copiado las peores costumbres y maneras, de la Iglesia católica. Esta idea surgió cuando estuve unos meses en un grupo religioso fundado por un jesuita, según la estricta regla de San Ignacio. Allí existía la norma de que debíamos ir por el mundo como si lleváramos la cabeza metida en un cubo. Nada de pensar, hablar o sentir, sólo obedecer.

-La regla de San Ignacio, la mejor y más perfecta del mundo; fíjese si será perfecta, que Lenin la copió al fundar el partido comunista ruso.

Me quedé de piedra y viendo estrellitas. Pero ahora estoy viendo que la temible Inquisición ha vuelto a pasearse por España. Pero no en el campo religioso, sino en el de las ideas. Nuestra izquierda la está usando todo lo que puede, contra los que no piensan como ellos y les obedecen ciegamente.